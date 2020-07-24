السعودية اليوم / سمو الأمير سلطان بن أحمد يرفع التهنئة للقيادة بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين



المنامة 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير

وسأل سموه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين من كل مكروه وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية.

// انتهى //

14:42ت م

0075



المنامة 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لخادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - التي تكللت بحمد الله وفضله بالنجاح.وسأل سموه الله عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين من كل مكروه وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية.// انتهى //14:42ت م0075

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