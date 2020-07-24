السعودية اليوم / أمانة تبوك تكمل استعداداتها لعيد الأضحى وتتيح لأصحاب المطابخ الحصول على تصريح مؤقت لذبح الأضاحي



تبوك 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

أكملت أمانة منطقة تبوك استعداداتها لعيد الأضحى المبارك ، وإتاحة الفرصة لأصحاب المطابخ للحصول على تصريح مؤقت لتقديم خدمة " ذبح الأضاحي " لعام 1441هـ ، وذلك خلال الأيام 10 - 11 - 12 - 13 من شهر ذي الحجة الجاري وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين .

وشددت " الأمانة " على ضرورة توفر خيارات تساهم في تفادي إزدحام المسالخ النظامية ، وذلك حسب الاشتراطات اللازمة كتوفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات ، وتوفير أماكن مناسبة لعمليات الذبح, بالإضافة إلى توفير العدد الكافي من الأليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات مع استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالمطابخ والعاملين بها وفق الضوابط والاشتراطات الخاصة.

وذكرت أمانة تبوك أن الجهات المعنية بها ، ستبدأ اليوم باستقبال طلبات التصريح ، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التالي :- https://tabukm.gov.sa/Permits/Account/Login ,وتسجيل طلبات التصريح على أن يكون آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الاربعاء الموافق 8/12/1441 ، وذلك لتهيئة وتجهيز المسالخ والمطابخ لاستقبال الأضاحي ، نظراً لقرب عيد الأضحى المبارك والذي يكون فيه ارتياد هذه المرافق من المواطنين والمقيمين بأعداد كبيرة لذبح أضاحيهم.

وأكدت " الأمانة " على جاهزيتها في رفع درجات الاستعداد بجميع المسالخ ، وبأعلى طاقتها التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للنشاط والمتضمنة وضع لوحات توعوية عن فيروس

ولفتت أمانة تبوك إلى تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة لاستهلاك الآدمي ، وسيتم القيام بجولات رقابية ميدانية مكثفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك للتحقق من حسن الأداء ومجازات المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات داعيةً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940 .

// انتهى//

14:41ت م

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تبوك 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسأكملت أمانة منطقة تبوك استعداداتها لعيد الأضحى المبارك ، وإتاحة الفرصة لأصحاب المطابخ للحصول على تصريح مؤقت لتقديم خدمة " ذبح الأضاحي " لعام 1441هـ ، وذلك خلال الأيام 10 - 11 - 12 - 13 من شهر ذي الحجة الجاري وفق حزمة من الضوابط والاشتراطات الصحية التي تضمن سلامة المستفيدين والعاملين .وشددت " الأمانة " على ضرورة توفر خيارات تساهم في تفادي إزدحام المسالخ النظامية ، وذلك حسب الاشتراطات اللازمة كتوفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات ، وتوفير أماكن مناسبة لعمليات الذبح, بالإضافة إلى توفير العدد الكافي من الأليات والمعدات اللازمة لجمع ونقل المخلفات مع استيفاء جميع الاشتراطات الخاصة بالمطابخ والعاملين بها وفق الضوابط والاشتراطات الخاصة.وذكرت أمانة تبوك أن الجهات المعنية بها ، ستبدأ اليوم باستقبال طلبات التصريح ، وذلك من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني التالي :- https://tabukm.gov.sa/Permits/Account/Login ,وتسجيل طلبات التصريح على أن يكون آخر موعد لاستقبال الطلبات يوم الاربعاء الموافق 8/12/1441 ، وذلك لتهيئة وتجهيز المسالخ والمطابخ لاستقبال الأضاحي ، نظراً لقرب عيد الأضحى المبارك والذي يكون فيه ارتياد هذه المرافق من المواطنين والمقيمين بأعداد كبيرة لذبح أضاحيهم.وأكدت " الأمانة " على جاهزيتها في رفع درجات الاستعداد بجميع المسالخ ، وبأعلى طاقتها التشغيلية مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للنشاط والمتضمنة وضع لوحات توعوية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه توزع على صالات استقبال الزبائن وبوابات دخول العاملين وكذلك عند مداخل تلك المسالخ ، مشيرةً إلى إلزام مستثمري المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها وتوفير المعقمات عند المداخل ، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات مع توفير كراسي انتظار للجلوس خارج الصالات لإدخال مرتادي المسالخ على دفعات ، مبينةً أنها ستقوم بتكثيف الجولات الميدانية من قبل البلديات الفرعية وادارة المسالخ وأسواق النفع العام على للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط البلدية وذلك قبل منحها الترخيص بالذبح ، وتطبيقها كافة الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع تفشي وباء فيروس كورونا - لاقدر الله -ولفتت أمانة تبوك إلى تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة لاستهلاك الآدمي ، وسيتم القيام بجولات رقابية ميدانية مكثفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك للتحقق من حسن الأداء ومجازات المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات داعيةً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات عبر مركز الاتصال 940 .// انتهى//14:41ت م0074

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