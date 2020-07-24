حج / من الدول الإسلامية " قيرغيزيا "



الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

تقع قيرغيزيا في وسط آسيا ما بين جبال البامير والتاي فى الجنوب وجبال تين شان في الشمال الشرقي وتحدها كل من الصين وكازاخستان وأوزبكستان وطاجاكستان.

وتنتشر فيها الغابات والبحيرات، وأكبرها وهي ثاني أكبر بحيرة على مستوى العالم أسك كول‌، وتنتشر الزراعة في وادي نهر تشو فى الشمال ووادي فرغانا في الجنوب.

وتزيد المساحات المروية على نصف الأراضي الصالحة للزراعة، وتنتشر النباتات الصحراوية وشبه الصحراوية في سفوح التلال ‌.

وتحيط الصحارى والسهول بقيرغيزيا من الشمال والغرب والجنوب الشرقي، بينما تتركز المرتفعات في الداخل‌، ومناخها جاف على مدار السنة ويتميز الشتاء بالبرودة بينما يسود جو شبه صحراوي حار في فصل الصيف .

وتبلغ المساحة الإجمالية لجمهورية قيرغيزيا 199900 كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانها 5 ملايين و 582 ألف نسمة تقريبا .

وعاصمتها بشكيك، وأهم المدن فيها اوش ،و جلال أباد، وطوقمق، ولغتها الرسمية القيرغيز و الروسية والعملة الوطنية سوم.

وتتميز قيرغيزيا بكونها بلدا صناعيا وزراعيا في آن واحد، حيث تتمتع بمخزون كبير من المعادن، مثل القصدير والتنجستن والعناصر النادرة والفحم والذهب والانتيمون والرصاص واليورانيوم‌.

وتتمثل أهم القطاعات الصناعية لدى قيرغيزيا فى توليد الطاقة الكهربائية واستخراج المعادن غير الفلزية، أما أهم النشاطات الزراعية فهي زراعة الخضار والفاكهة والحبوب وإنتاج التبغ والقطن والصوف.

وتصدر جمهورية قيرغيزيا القطن والصوف والكيماويات والذهب والمعادن الفلزية ، أما وارداتها الرئيسة فهي مستلزمات توليد الطاقة والحبوب والأخشاب .

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14:40ت م

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