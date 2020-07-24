السعودية اليوم / اهتمامات الصحف البريطانية



لندن 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ببدء تطبيق لائحة تلزم المواطنين بإرتداء أقنعة الوجه في جميع الأماكن العامة المغلقة، مشيرة إلى أن مخالفة اللائحة ربما تعرض الشخص لغرامة مالية تصل قيمتها إلى مئة جنية إسترليني.

وإنتقدت على صعيد منفصل إطلاق روسيا تجربة صاروخية ضد الأقمار الصناعية التي تدور حول الأرض، ناقلة تحذير الحكومتين البريطانية والأمريكية من أن الخطوة ربما تأذن ببداية حرب فضاء جديدة.

ونقلت صحف الجمعة تحذيرات أممية من وقوع كارثة إنسانية في بنجلاديش مع إستمرار هطول الأمطار الغزيرة، مشيرة إلى أن مئات الأشخاص لقوا مصرعهم وتأثر ملايين آخرين بعد أن غمرت المياه ثلث مساحة البلاد.

وعرجت في الشأن العربي على تحذير منظمات رعاية الحيوان من أن تصدير شحنة كبيرة من الأبقار الصغيرة من آيرلندا إلى ليبيا ربما يخالف قانون التصدير المباشر في ظل إستمرار الصراع المسلح هناك.

وتناولت إعلان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اليوم عن تحرير الناشطة الألمانية التي تم إختطافها صباح الثلاثاء من قبل مجهولين وسط العاصمة بغداد.

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