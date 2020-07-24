السعودية اليوم / سمو أمير منطقة القصيم يكرم مدير مكتب "واس" ممثل وزارة الإعلام بلجنة الطوارئ بالمنطقة



بريدة 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للطوارئ بالمنطقة، بالإمارة، مدير مكتب وكالة الأنباء

واطلع سموه خلال حفل التكريم على عرض مرئي لجهود القطاعات الحكومية والأمنية والأهلية التي بُذلت طيلة الأيام الماضية, بالإضافة إلى جهود الجهات الإعلامية والمبادرات المختلفة بالمنطقة.

ونوه سموه بالجهود الإعلامية المبذولة في التصدي لهذه الجائحة.

// انتهى //

14:25ت م

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بريدة 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس اللجنة العليا للطوارئ بالمنطقة، بالإمارة، مدير مكتب وكالة الأنباء السعودية بالقصيم ممثل وزارة الإعلام بلجنة الطوارئ بالمنطقة إبراهيم بن ناصر المجحدي، ضمن شركاء النجاح والمشاركين في تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية تجاه جائحة كورونا خلال المدة الماضية.واطلع سموه خلال حفل التكريم على عرض مرئي لجهود القطاعات الحكومية والأمنية والأهلية التي بُذلت طيلة الأيام الماضية, بالإضافة إلى جهود الجهات الإعلامية والمبادرات المختلفة بالمنطقة.ونوه سموه بالجهود الإعلامية المبذولة في التصدي لهذه الجائحة.// انتهى //14:25ت م0065

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