السعودية اليوم / فرع الشؤون الإسلامية بمكة المكرمة يكمل استعداداته بتجهيز الجوامع والمساجد لأداء صلاة عيد الأضحى



مكة المكرمة ٣ ذو الحجة ١٤٤١هٰـ الموافق ٢٣ يوليو ٢٠٢٠م واس

أكمل فرع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد بمنطقة مكة المكرمة ممثلا بادارة المساجد بالفرع استعداداته لتهيئة وتجهيز ٢٥١٧ جامعاً ومسجداً بمنطقة مكة المكرمة وجميع المحافظات التابعه له لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام ١٤٤١هـ , حيث تم تجهيز ١٨٠٧جوامع و ٧١٠ مساجد إضافية لمنع الزحام.

وأشار فضيلة المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري ان الفرع انهى استعداداته لتهيئة الجوامع والمساجد المساندة لصلاة العيد لتخفيف الزحام حيث روعي في ذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية من تعقيم مستمر ونظافة وصيانة والتأكيد على المراقبين والعاملين من الوقوف ميدانياً للتأكد من جاهزية جميع المساجد والجوامع داعياً الجميع الى الالتزام بالضوابط الاحترازية داخل الجوامع حفاظاً على سلامة المصلين.

// انتهى //

14:20ت م

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