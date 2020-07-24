السعودية اليوم / أمانة الشرقية تنفذ (842) جولة على المنشآت التجارية بالمنطقة



الدمام 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليه 2020 م واس

نفذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، (836) جولة، و (6) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على جميع المنشآت التجارية بالمنطقة، للتأكد من تطبيقها للاشتراطات والتدابير الصحية، لضمان العودة للحياة الطبيعية بحذر بحسب تعليمات الحكومة الرشيدة "أيدها الله".

وأوضحت الأمانة أن هذه الجولات الرقابية أسفرت عن تحرير (41) مخالفة للتدابير الصحية، و (21) مخالفة تكدس بالأسواق المركزية، كما أنجزت الأمانة غسل وتعقيم وتطهير (886) موقعاً بالمنطقة، بمشاركة (9541) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة.

وأكدت أمانة المنطقة الشرقية استمرار جهودها المبذولة لتحقيق هدفها الرئيس من تكثيف التعقيم والتطهير والرقابة الصحية في الفترة الراهنة، لسلامة البيئة والمجتمع في نطاق المنشآت المشمولة بالرقابة البلدية، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها بتطبيق الاحترازات الوقائية والبروتوكولات التي أقرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الصحية، والإبلاغ عن المخالفات البلدية والاحترازية من خلال مركز "940".

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14:19ت م

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