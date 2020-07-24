شكرا لقرائتكم خبر عن ساعتان مدة العمل بسوق أغنام الظهران والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت بلدية الظهران عن استمرار العمل بسوق الأغنام المؤقت يومي السبت والثلاثاء من كل أسبوع. وحددت ساعات العمل من الساعة 4:30 مساءً إلى الساعة 6:30 مساءً مع الحرص على مراعاة كل المعايير اللازمة التي تضمن التباعد الاجتماعي سواء للباعة أو المتسوقين.

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