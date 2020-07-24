5 كلمات تجنبها عند كتابة السيرة الذاتية

2020-07-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

عند تقديم سيرتك الذاتية إلى إحدى الوظائف فإنك بحاجة إلى التأكد من أنها مصقولة قدر الإمكان، ومتميزة عن الآخرين، ويعرض موقع مترو البريطاني بعض الكلمات المزعجة التي بمجرد أن يقرأها أرباب العمل يقررون تجنب الملف المقدم إليهم.

1- Best أو أفضل:

عرضت دراسة من Resume.io أن كلمة Best أو الأفضل هي الكلمة التي يكره أصحاب العمل رؤيتها على السيرة الذاتية، بنسبة 76%، حيث تشير إلى الغرور والشعور بأهمية الذات.

2- Motivated أو متحمس:

71% من مديري التوظيف لا يعجبون بالمرشحين الذين يستخدمون كلمة متحمس في سيرتهم الذاتية، ووفقًا لقاعدة بيانات Resume.io فهي كلمة يستخدمها أكثر من 4000 شخص كل شهر عند التقدم لوظيفة، والأفضل استخدام كلمة driven

أو goal oriented موجه نحو أهداف معينة.

3- Dedicated أو مكرس:

69% من أرباب العمل يرفضون السير الذاتية التي تشتمل على هذه الكلمة.

Advertisements

4- Excellent أو ممتاز:

بالنظر إلى أن الكثير من الأفراد يصفون مهاراتهم أنها ممتازة، فقد يكون من الأفضل لك عدم القيام بذلك، حيث إن 54% من مديري التوظيف لا يحبون هذه الصفة في السيرة الذاتية.

5- Hardworking أو كادح ومثابر:

43% من أصحاب العمل يفضلون إذا لم يستخدم المرشح للوظيفة هذه الكلمة التقليدية.

كيفية تجنب هذه الكلمات الشائعة؟

1- لا تبالغ في سيرتك الذاتية، ويتضمن ذلك عدم وصف مهاراتك بأنها رائعة عندما تكون في مستوى جيد.

2- لا تعتمد بشكل مفرط على الكلمات الطنانة.

3- لا يتوجب عليك تعبئة سيرتك الذاتية بأكبر عدد ممكن من الصفات الجذابة، استخدمها حين تعتقد أنها ستمنحك حقًا ميزة تنافسية.

4- أكثر من الأمثلة على الإنجازات، فهي كفيلة بالتحدث عن مهاراتك دون سردها.

المزيد

جديد الأخبار