شكرا لقرائتكم الصلع يزيد فرص عدوى #كورونا 40% مع أعراض حادة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

كشفت دراسة جديدة أن الرجال الذين يعانون من الصلع من المرجَّح أن ينتهي بهم المطاف في المستشفى جراء إصابتهم بفيروس كورونا بنسبة 40 في المائة أكثر من غيرهم.

ووفقاً لصحيفة ديلي ميل البريطانية كشف أطباء الأمراض الجلدية عن العلاقة بين تساقط الشعر وشدة الإصابة بـكورونا من خلال تحليل البيانات من ألفي رجل بريطاني في المستشفى.

وأظهرت النتائج أن خُمس الرجال الذين ليس لديهم شعر لديهم نتائج إيجابية للفيروس، في المستشفى، مقارنة بـ15 في المائة من أولئك الذين لديهم شعر كامل، ولأن الرجال أثبتت إصابتهم بالفيروس في المستشفى، فذلك يشير إلى أن إصابتهم بـوفيد – 19 كانت حادة.

تفسير علاقة الصلع بعدوى كورونا

وقالت الدراسة – وهي ليست الأولى التي تعثر على الرابط الغريب – إن عوامل الخطر الأخرى لـكورونا مثل مرض السكري والعمر، لم تفسر الفجوة.

ولقد تم وضع نظرية مفادها أن الهرمونات الذكرية التي تغذي تساقط الشعر لدى الرجال والنساء تساعد أيضاً الفيروس على دخول الخلايا. لكن لا يوجد دليل يدعم ذلك

وحذر الخبراء من أن النتائج “يست قوية بشكل كافٍ”، وقالوا إن هناك قائمة كاملة من العوامل الأخرى التي قد تفسر سبب وفاة الرجال الذين يعانون من الصلع أكثر. على سبيل المثال، يرتبط العرق بزيادة خطر الإصابة الشديدة بـكورونا، ولكن هذه الدراسة لم تأخذ ذلك في الاعتبار.

ودرس باحثون من جامعة وست فرجينيا الأمريكية العلاقة بين الشعر وكوفيد – 19، تم نشر النتائج في مجلة الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية واستخدموا 1.605 مرضى كانت نتائجهم سلبية للعدوى و336 مريضاً من العمر نفسه الذين أظهروا نتائج إيجابية وتم إدخالهم إلى المستشفى.

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وتم إجراء اختبار كورونا، لأن لديهم أعراض الفيروس، بما في ذلك الحمى والسعال المستمر وجميع الرجال جزء من البنك الحيوي البريطاني، وهو عبارة عن مجموعة بيانات ضخمة تضم 500 ألف شخص، يجمع معلومات عن المتطوعين على مدى السنوات الـ14 الماضية.

أنماط تساقط الشعر

وبالنسبة لأحدث جمع للبيانات، فقد تم إجراؤه العام الماضي، ووصف الرجال كمية الشعر التي لديهم وكانت الخيارات الأربعة هي:

النمط 1: «عدم تساقط الشعر».

النمط 2: «تساقط الشعر الخفيف».

النمط 3: «تساقط الشعر المعتدل»

النمط 4: «تساقط الشعر الحاد»

وأظهرت نتائج الاختبار أن 15 في المائة من الرجال في مجموعة النمط 1 كانوا إيجابيين لـ«كورونا»، وكانت النتيجة أعلى بقليل (17 في المائة) عند الرجال في المجموعة التالية وكان 18 في المائة من الرجال المصابين بالنمط 3 إيجابيين للفيروس، وقفزت الأرقام إلى 20 في المائة عند أولئك الذين يعانون من الصلع التام

وحسب الدكتور مايكل كولودني وزملائه، فإن الرجال الصلع كانوا أكثر عرضة بنسبة 40 في المائة للإصابة بـ«كورونا» من أولئك الذين لديهم شعر كامل وكشفت دراسة سابقة أصغر أن 71 في المائة من 41 رجلاً أصيبوا بكورونا في إسبانيا كانوا يعانون من الصلع.