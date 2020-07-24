الحصيني: 8 مناطق على موعد مع الأمطار يوم الجمعة وليل السبت

2020-07-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني أن تشهد عدة مناطق في المملكة هطول الأمطار المتفاوتة منذ صباح الجمعة وحتى ليل السبت.

وقال الحصيني : اليوم الجمعة 1441/12/3هـ وليلة السبت – إن شاء الله متوقع أمطار متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لشبه غزيرة على أجزاء من منطقة الرياض خاصة غربها وجنوب غربها ومناطق جازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وشرقها، كما تمتد الأمطار نواحي جنوب تبوك وأجزاء من المنطقة الشرقية واليمن وسلطنة عمان والإمارات.

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وتابع الحصيني: متوقع كذلك أن تكون الرياح من متوسطة لشبه قوية على أجزاء من الساحل الغربي والشرقية ونجران والشمالية وجنوب الرياض.

حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

حركة الرياح السطحية على البحار

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .

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