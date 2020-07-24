شكرا لمتابعة خبر عن حالة يصبح فيها المستفيد الرئيسي من «حساب المواطن» غير مؤهل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح برنامج حساب المواطن الحالة التى يصبح فيها المستفيد الرئيسي من البرنامج غير مؤهل.

وكان أحد مستفيدي البرنامج قد تساءل عبر الحساب الخاص بخدمة المستفيدين بموقع تويتر عن مدى جواز حذف زوجته من حسابه، وأثر ذلك على الدعم.

وأجاب البرنامج بأن حذف الزوجة سيجعل الحالة الأهلية للمستفيد الرئيسي (رب الأسرة) غير مؤهل، بسبب عدم توافق البيانات.