شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على الشروط الأربعة لإختيار الأضحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشفت أمانة المدينة المنورة، 4 شروط يجب ان تتوافر في الأضحية التي سيتم ذبحها في عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها "تويتر" بأن من بين هذة الشروط بأن تكون من بهيمة الأنعام وهي) الأبل والبقر والأغنام الضأن أو الماعز).، ويبلغ سن التضحية المعتبرة شرعًا بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الأبل والبقر والأغنام.

وتابعت الأمانة بأن من بين الشروط يجب أن تكون الأضحية سليمة وخالية من العيوب، وأن تقع الأضحية في وقتها المحدد شرعًا وهي بعد صلاة العيد، وإراحة الضحية قبل الذبح وتقديم الماء لها باستمرار، وعدم إطعامها لفترة من 12 إلى 24 ساعة قبل الذبح.

وبينت أمانة المدينة المنورة بانه يجب ألا تكون الأضحية هزيلة أو عوراء أو عرجاء مع عدم إجهادها قبل 12 ساعة من الذبح، ويكون السلخ بعد الذبح من أعلى لأسفل حتى لا يتلوَّث اللحم.