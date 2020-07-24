اخبار السعوديه

تعرف على الشروط الأربعة لإختيار الأضحية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لمتابعة خبر عن تعرف على الشروط الأربعة لإختيار الأضحية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

كشفت أمانة المدينة المنورة، 4 شروط يجب ان تتوافر في الأضحية التي سيتم ذبحها في عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الأمانة عبر حسابها "تويتر" بأن من بين هذة الشروط بأن تكون من بهيمة الأنعام وهي) الأبل والبقر والأغنام الضأن أو الماعز).، ويبلغ سن التضحية المعتبرة شرعًا بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الأبل والبقر والأغنام.

وتابعت الأمانة بأن من بين الشروط يجب أن تكون الأضحية سليمة وخالية من العيوب، وأن تقع الأضحية في وقتها المحدد شرعًا وهي بعد صلاة العيد، وإراحة الضحية قبل الذبح وتقديم الماء لها باستمرار، وعدم إطعامها لفترة من 12 إلى 24 ساعة قبل الذبح.

وبينت أمانة المدينة المنورة بانه يجب ألا تكون الأضحية هزيلة أو عوراء أو عرجاء مع عدم إجهادها قبل 12 ساعة من الذبح، ويكون السلخ بعد الذبح من أعلى لأسفل حتى لا يتلوَّث اللحم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الشروط الأربعة لإختيار الأضحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا