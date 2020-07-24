شكرا لمتابعة خبر عن صورة نادرة لنصب الخيام بصحن المطاف بالحرم المكي قديماً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): كشفت صورة تاريخية عن مشهد نادر في صحن المطاف بالحرم المكي الشربف قديماً. كشفت صورة تاريخية عن مشهد نادر في صحن المطاف بالحرم المكي الشربف قديماً. وأظهرت الصورة الخيام المنصوبة داخل صحن المطاف حول الكعبة ليستظل بها الحجاج . ومن المعروف ان الحج قديماً كان به مشقة كبيرة لا اناعمال تطوير الحرم وتطور وسائل النقل سهلت آداء الفريضة على ضيوف الرحمن .

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