شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاعر يلقي قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية للملك سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ألقى شاعر عرعر، حاكم العواجي، قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وقال، في مداخلة له بقناة الإخبارية:"نحمد الله على سلامة خادم الحرمين الشريفين، والفرحة تعم الشعب السعودي، وعسى أن يجعلها الله أفراح دائمة".
وأكد "العواجي " أن الكثير من المواطنين عبروا عن حبهم وتقديرهم للملك سلمان في مجالسهم وحساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، متمنياً له دوام الصحة والعافية والشفاء العاجل.
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