شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاعر يلقي قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية للملك سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ألقى شاعر عرعر، حاكم العواجي، قصيدة شعرية بمناسبة نجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال، في مداخلة له بقناة الإخبارية:"نحمد الله على سلامة خادم الحرمين الشريفين، والفرحة تعم الشعب السعودي، وعسى أن يجعلها الله أفراح دائمة".

وأكد "العواجي " أن الكثير من المواطنين عبروا عن حبهم وتقديرهم للملك سلمان في مجالسهم وحساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، متمنياً له دوام الصحة والعافية والشفاء العاجل.