شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سيول عارمة في وادي بن هشبل بخميس مشيط والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثق مقطع فيديو جريان السيول في وادي بن هشبل شمال شرق خميس مشيط اليوم الجمعة . وثق مقطع فيديو جريان السيول في وادي بن هشبل شمال شرق خميس مشيط اليوم الجمعة . وأظهر الفيديو السيول العارمة وقد غطت مساحة كبيرة بالوادي وكأنها أصبحت نهراً في مشهد خلاب . وشهدت خميس مشيط وعدة محافظات بالمملكة هطول امطار رعدية غزيرة ومن المتوقع استمرارها حتى يوم الثلاثاء المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. سيول عارمة في وادي بن هشبل بخميس مشيط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.