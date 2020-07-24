شاهد.. مقطع نادر يجمع 4 ملوك وهو يؤدون مناسك الحج

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): تداول نشطاء التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر يجمع 4 ملوك وهم يؤدون مناسك الحج. تداول نشطاء التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر يجمع 4 ملوك وهم يؤدون مناسك الحج. وأظهر مقطع الفيديو الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود، والملك خالد، والملك فهد، والملك عبد الله، بالإضافة إلى الأمير عبدالله بن عبدالرحمن -رحمهم الله جميعاً – أثناء أدائهم مناسك الحج عام 1388هـ.

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