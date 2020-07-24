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سحب رعدية ممطرة على نجران

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الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.

وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات يدمة، وحبونا، وثار، وبدر الجنوب، وتستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة العاشرة مساءً .

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