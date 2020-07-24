- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. مدونات بخط إحدى المجني عليهم في حادثة الأحساء تكشف جوانب غير متوقعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى):كشفت مدونات إحدى ضحايا حادثة الأحياء التي راح ضحيتها شاب وشقيقاته الثلاث جوانب من شخصية الفتاة رحمها الله .
وقالت "فوزية خلف " المعلمة بثانوية الشعبة الأولى بالأحساء والتي كانت تدرس لها ان "زينب " كانت نابغة ومتميزة في دراستها واخلاقها ، وكانت شديدة الطموح ولم ترها ابداً منكسرة او تعاني من مشاكل نفسية وهو ما صدمها عندما علمت بالحادث الغريب .
وقالت ان المدونات تنم عن شخصيتها ، ومن بين العبارات : " كوني عالية الهمة ولا ترضي بغير الهمة " ، و" افضل طريقة للنجاحهي المحاولة اكثر من مرة " ، و " القوة هي مفتاح إطلاق قدراتنا الكامنة "، وفقاً لـ "الرياض " .
كما كتبت لها قصاصة تكشف عن صفاء قلبها وهي : إذا كنتت تحبين شخصاً فاعرفي ان أعلى مراتب الحب : الدعاء لمن نحبهم في ظهر الغيب .
وكانت الجهات الأمنية قد باشرت بلاغ عن مقتل شاب وشقيقاته الثلاث في منزلهم بالأحساء وتخضع الحادثة للتحقيق بعد الشبهة الجنائية .
إقرأ أيضاً :
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مدونات بخط إحدى المجني عليهم في حادثة الأحساء تكشف جوانب غير متوقعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.