شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تعرف على المراحل الأربعة لغسب وتعقيم سجاد المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وثق مقطع فيديو تفاصيل آليات ومراحل تنظيف وتعقيم سجاد المسجد الحرام، حيث ويُجرى تنظيف 400 سجادة داخل الحرم بمقاسات مختلفة يومياً من خلال خطي إنتاج في "مغسلة السجاد"، حيث تبدأ المرحلة الأولى فيها بإزالة الأتربة والنمش عبر ماكينة ذات جودة عالية.

وأوضح المقطع بأن السجاد يغسل في المرحلة الثانية بالماء والصابون والمُعقمات، قبل أن تتم عملية تنعيمه بالفرش، ومن ثم يُعصر ويُجفف في المرحلة الثالثة من خلال أنابيب مُخصصة.

وتابع المقطع بأن المرحلة الرابعة يُعرض السجاد في المرحلة النهائية لأشعة الشمس من أجل تطهيره مع رشه بماء الورد، ومعالجة وإصلاح أي عيوب به باستخدام الماكينات الخاصة بهذا الأمر.