شكرا لمتابعة خبر عن «الشيخ فرحان الجربا» يطلب إنزال صورته بالعراق ويشكر من وضعوها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - سعيد العجل (صدى):

عبر رجل الأعمال السعودي الشيخ المهندس فرحان بن نايف الفيصل الجربا عن شكره للشيخ فارس بن نايف الدحام الشلال من دولة العراق الشقيقة على مبادرته الشخصية بوضع صورته بناحية ربيعة غربي مدينة الموصل.

وعلق الجربا بقوله: "أشكر إخواني الذين قاموا بمبادرة شخصية وعلى رأسهم الشيخ فارس نايف الدحام، ولم يكن لدي علم بتعليق صورة لي على مدخل ناحية ربيعة بالعراق، وإذ أتقدم لهم بجزيل الشكر على عملهم؛ إلا أنني أطلب منهم رفع الصورة من مكانها".

وأضاف: "لا أرغب أن أكافئ على عملٍ أقوم به لوجه الله، وتكريماً لذكرى المغفور له - بإذن الله - والدي الشيخ نايف الفيصل رحمه الله، وهو من يستحق أن ترفع صوره ليس أنا، كما أنني أستمد من الله ثم مما تعلمت منه رحمه الله كل ما أقوم به من أعمال خير، أما أنا فمجرد وكيل له أقوم بما يمليه علي ضميري، وما رباني عليه وعلمني وأشعر برضاه عني حينما أقوم بهذه الأعمال الإنسانية، سائلا الله جل وعلا أن يسكنه الفردوس الأعلى من الجنة".

وختم الجربا حديثه بالشكر والدعاء لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لما يوليانه من رعاية واهتمام بالمواطنين والمقيمين على حد سواء، وهم قدوتنا في أعمال الخير؛ حتى أصبحت المملكة العربية السعودية رائدة العمل الإنساني في العالم، ومثمنا لأصحاب المبادرة، ومؤكداً على طلبه وتنفيذ رغبته بإزالة الصورة بأسرع وقت.