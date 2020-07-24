اخبار السعوديه

الخارجية: حالتا وفاة لفلسطينيين في السعودية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية في المملكة العربية .

وقالت الخارجية في بيان مقتضب، إن "الوفاتين هما للمواطنين جمال محمد مصطفى القطروس (65) عاماً، و درويش مصطفى درويش السقا (73) عاماً، بسبب فيروس ."

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا