الخارجية: حالتا وفاة لفلسطينيين في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة 24 يوليو 2020، تسجيل حالتي وفاة جديدتين في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية.

وقالت الخارجية في بيان مقتضب، إن "الوفاتين هما للمواطنين جمال محمد مصطفى القطروس (65) عاماً، و درويش مصطفى درويش السقا (73) عاماً، بسبب فيروس كورونا ."