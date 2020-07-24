صورة عمرها 89 عامًا توثِّق صناعة أول كسوة سعودية للكعبة

وثقت صورة نادرة لأول كسوة للكعبة المشرفة تصنع بأيدٍ سعودية، وكانت في عام 1352 هـ، أي منذ 89 عاما.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز- عبر تويتر- أن أول كسوة للكعبة المشرفة صنعت بأيدي سعوديين، كانت في عام 1352هـ (1934م) في مصنع أجياد بمكة المكرمة.

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يُذكر أن رئاسة شؤون الحرمين، قامت يوم الأربعاء الماضي، برفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج؛ وذلك جريًا على العادة السنوية.

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