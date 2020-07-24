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صورة عمرها 89 عامًا توثِّق صناعة أول كسوة سعودية للكعبة

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بمصنع أجياد في مكة

وثقت صورة نادرة لأول كسوة للكعبة المشرفة تصنع بأيدٍ سعودية، وكانت في عام 1352 هـ، أي منذ 89 عاما.

وذكرت دارة الملك عبد العزيز- عبر تويتر- أن أول كسوة للكعبة المشرفة صنعت بأيدي سعوديين، كانت في عام 1352هـ (1934م) في مصنع أجياد بمكة المكرمة.

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يُذكر أن رئاسة شؤون الحرمين، قامت يوم الأربعاء الماضي، برفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج؛ وذلك جريًا على العادة السنوية.

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