صورة عمرها 89 عامًا توثِّق صناعة أول كسوة سعودية للكعبة

بمصنع أجياد في مكة
وثقت صورة نادرة لأول كسوة للكعبة المشرفة تصنع بأيدٍ سعودية، وكانت في عام 1352 هـ، أي منذ 89 عاما.
وذكرت دارة الملك عبد العزيز- عبر تويتر- أن أول كسوة للكعبة المشرفة صنعت بأيدي سعوديين، كانت في عام 1352هـ (1934م) في مصنع أجياد بمكة المكرمة.
يُذكر أن رئاسة شؤون الحرمين، قامت يوم الأربعاء الماضي، برفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج؛ وذلك جريًا على العادة السنوية.
اقرأ أيضا:
القصة الكاملة لكسوة الكعبة.. أنامل طاهرة تُزيِّن «قرةَ العين» لضيوف الرحمن
بالصور.. رفع ثوب الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج
كانت هذه تفاصيل خبر صورة عمرها 89 عامًا توثِّق صناعة أول كسوة سعودية للكعبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.