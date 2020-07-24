الملك وولى العهد يهنئان قيس سعيد بذكرى إعلان الجمهورية التونسية

عبر برقيتين منفصلتين..
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لقيس سعيد رئيس تونس بمناسبة ذكرى إعلان الجمهورية لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الشقيقين والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة للرئيس قيس سعيد بالمناسبة نفسها.
وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له ولحكومة وشعب الجمهورية التونسية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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