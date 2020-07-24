بالصور.. مساعد وزير الدفاع يُطلع على النظام الطبي الموحد «رابط»

اطلع مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، الدكتور خالد بن حسين البياري على إيجاز عن النظام الطبي المركزي الموحد (رابط) في المستشفيات العسكرية، وذلك بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

وأوضحت وزارة الدفاع في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن نظام (رابط) تم تدشينه مؤخرًا في مرحلته الأولى، بهدف تمكين الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة في كل المستشفيات العسكرية، من خلال ما تتلقاه الخدمات الطبية للقوات المسلحة من دعم القيادة الكريمة؛ لتسخير كل الإمكانات وتطوير الخدمة المقدمة لمنسوبي وزارة الدفاع وذويهم.

وأطلق هذا المشروع في مرحلته الأولى على 18 مستشفى ومركزا، لمواكبة برامج التحول في القطاع الصحي، بهدف تقديم رعاية آمنة ترتكز على معايير جودة عالية وبيانات دقيقة وموثوقة وتحسين التواصل من خلال ربط المستشفيات العسكرية بملف طبي موحد مستقبلًا.

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وأضاف البيان أنه تم العمل على هذا المشروع من قبل فريق عمل متخصص في المجال التقني، حيث تم تأهيل الكوادر من منسوبي مستشفيات ومراكز المرحلة الأولى من خلال برنامج تدريبي شامل لضمان تحقيق الأهداف المأمولة من هذا المشروع بعد ذلك اطلع معاليه على سير العمل والتقى فريق العمل القائم على هذا النظام.

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