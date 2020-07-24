مسؤول صحي يكشف الإجراءات المتّبعة مع القادمين عبر جسر الملك فهد

تحويل المسافر إلى عيادات «تطمن» في هذه الحالة..
أوضح مدير المراقبة الصحية بجسر الملك فهد الدكتور عبدالحكيم القحطاني، الإجراءات التي تنفذها وزارة الصحة خلال استقبال المواطنين القادمين من البحرين عبر جسر الملك فهد.
وكشف القحطاني عن إجراء عمليات فحص وفرز بصري وقياس درجة حرارة القادمين مع ملاحظة أي أعراض تنفسية لديهم، إلى جانب سؤالهم عن مدى معاناتهم من أي أعراض بالجهاز التنفسي بما في ذلك فيروس كورونا المستجد، وفقًا للعربية.
وأضاف أنه في حالة عدم ملاحظة أي أعراض على القادم إلى المملكة يلتزم بتوقيع ورقة على دخوله في حجر منزلي، ويزود بتعليمات خاصة له عن كيفية تصرفه في حال ظهور أعراض عليه.
وأشار إلى أنه إذا جرت ملاحظة أعراض على المسافر تتم تعبئة استمارة خاصة بذلك، ويتم تحويله إلى عيادات «تطمن» لإجراء مسحة كورونا، مع إكمال الإجراءات اللازمة.
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