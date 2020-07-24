«الزكاة والدخل»: 4 خطوات لتغيير فترة الإقرار الضريبي من شهر إلى 3

عبر البوابة الإلكترونية للهيئة

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، خطوات تغيير الفترة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي الخاص بضريبة القيمة المضافة وتحويله من إقرار شهري إلى ربع سنوي. ونشر الحساب الرسمي لهيئة الزكاة والدخل عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» الخطوات التي جاءت كالآتي: - تسجيل الدخول إلى بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر الموقع الإلكتروني. - اختيار الضرائب غير المباشرة. Advertisements - اختيار ضريبة القيمة المضافة. - اختيار طلبات المكلف ثم إنشاء طلب تغيير فترة تقديم الإقرارات الضريبية. اقرأ أيضًا: 3 خطوات تنفذ تلقائيًّا عبر ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

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