4  شروط في اختيار الأضحية..  ونصائح تسبق الذبح

أوضحت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» 4 شروط يجب توافرها في الأضحية التي سيتم ذبحها في عيد الأضحى.

وأكدت أمانة المدينة المنورة أن من ضمن الشروط التي يجب توافرها في الأضحية يجب أن تكون من بهيمة الأنعام وهي) الأبل والبقر والأغنام الضأن أو الماعز).

ومن ضمن الشروط التي يجب توافرها في الأضحية، أن تبلغ سن التضحية أو بلغت السن المعتبرة شرعًا بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الأبل والبقر والأغنام.

ووفقًا لأمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي يجب أن تكون الأضحية سليمة وخالية من العيوب، وأن تقع الأضحية في وقتها المحدد شرعًا وهي بعد صلاة العيد.

وكانت الهيئة العامة للغذاء والدواء، نصحت باتباع الضوابط اللازمة قبل ذبح الأضحية منها إراحة الأضحية قبل عملية الذبح، مع الحرص على تقديم الماء لها باستمرار، وعدم إطعامها لفترة من 12 إلى 24 ساعة قبل الذبح.

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طريقة اختيار وذبح وسلخ الأضحية

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على «تويتر» أنه يفضل اختيار الأضحية التي تكون سليمة وتأكل بشكل طبيعي، وألا تكون هزيلة أو عوراء أو عرجاء مع عدم إجهادها قبل 12 ساعة من الذبح.

وبعد ذبح الأضحية يكون السلخ من أعلى لأسفل حتى لا يتلوَّث اللحم، مع تقطيع الأضحية إلى قطع صغيرة ووضعها في أكياس حفظ الطعام وعدم استخدام أكياس النفايات السوداء، وفقا للهيئة العامة للغذاء والدواء.

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