الشيخ «المطلق»: المرأة المطلقة تضحي في حالة واحدة

يجوز لها أن تتولى الذبح بنفسها
أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، أنه يجوز للمرأة أن تتولى ذبح أضحيتها بنفسها في أي وقت ليلًا أو نهارًا في حالة واحدة فقط.
وقال الشيخ المطلق (عبر إذاعة: القرآن الكريم) إنه على المرأة المطلقة التي تعيش في منزل مستقل مع أبنائها ولديها دخل وأموال وميسرة الحال أن تضحي.
وأوضح الشيخ المطلق أن المرأة المطلقة التي تسكن هي وأطفالها عند والدها أو أمها أو شقيقها، فأضحية البيت تكفي عنهم جميعًا.
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