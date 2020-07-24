الشيخ «المطلق»: المرأة المطلقة تضحي في حالة واحدة

أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المطلق، أنه يجوز للمرأة أن تتولى ذبح أضحيتها بنفسها في أي وقت ليلًا أو نهارًا في حالة واحدة فقط.

وقال الشيخ المطلق (عبر إذاعة: القرآن الكريم) إنه على المرأة المطلقة التي تعيش في منزل مستقل مع أبنائها ولديها دخل وأموال وميسرة الحال أن تضحي.

Advertisements

وأوضح الشيخ المطلق أن المرأة المطلقة التي تسكن هي وأطفالها عند والدها أو أمها أو شقيقها، فأضحية البيت تكفي عنهم جميعًا.

اقرأ أيضًا:

المطلق يبرر «الغيرة المشروطة».. وينصح الأزواج: «لا تتعمَّدوا الإثارة»

الشيخ المطلق: المرابطون في المستشفيات «لهم وقفات لا تنسى عند الله»