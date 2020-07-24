الجوازات: «التعليمات تمنع تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم»

تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة يتم آليًا
أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لا يمكن تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم، وذكرت الجوازات، عبر حسابها بـ«تويتر»، أن «التعليمات لا تسمح بتحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم».
جاء ذلك ردًا على مقيم ذكر أن زوجته دخلت المملكة بتأشيرة زيارة، وأنجبت مولودًا، ويريد تحويل تأشيرة الزيارة إلى هوية مقيم.
من جهة أخرى، أوضحت الجوازات، أن تمديد صلاحية تأشيرة الخروج والعودة سيتم آليًا، بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني، لجميع الوافدين بالخارج المشمولين بالأمر الكريم والتي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة.
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