حساب المواطن: حذف الزوجة يحوِّل رب الأسرة إلى «غير مؤهل»

بسبب عدم توافق البيانات
نبه حساب المواطن، من حالة يصبح فيها المستفيد الرئيس «غير مؤهل» حال قيامه بحذف زوجته من حسابه بالبرنامج، وذكر حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج- عبر تويتر- أنه «في حال تم حذف الزوجة ستصبح حالة الأهلية للمستفيد الرئيس (رب الأسرة) غير مؤهل، بسبب عدم توافق البيانات».
جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن، ذكر فيه أن زوجته تقيم لدى أهلها منذ سنة لظروف خاصة، وأنه يستلم ٣٠٠ ريال فقط من حساب المواطن، فهل يمكن حذف زوجته من حسابه؟ وفي هذه الحالة هل يكون مستقلًا هو وأولاده ويزيد الدعم المقدم له أم لا؟
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