بالفيديو.. السعودية «عائشة» تدرِّب نساء بجازان على حرفة النجارة

إلى جانب الخياطة.. وبعضهن دشن مشاريع خاصة
نجحت المواطنة (عائشة) في منافسة الرجال بحرفتي النجارة والخياطة بتأسيس جمعية تحت مسمى «الأنامل المبدعة» لهاتين الحرفتين لتعليم النساء والانطلاق في مشاريعهن الخاصة بجازان.
وقالت المواطنة إنها رأت في الحرفتين أهمية كبيرة في الصناعة سواء صناعة الأثاث أو الملابس وبرأس مال ليس كبيرًا، واستطاعت أن تجذب النساء في جازان الراغبات في تأسيس مشاريعهن الخاصة، وفقا لـ«العربية».
كما أكدت أكثر من متدربة لديها أنها أصبحت تحب تلك الحرفة ولا تجد صعوبة فيها بعد تدريب وإنتاج لمدة سنة ونصف، كما تتجه للاستقلال بمشروعها الخاص بعدما تدربت جيدًا على هذه الحرف المطلوبة، مؤكدات تحصلهن منها على دخل يكفي احتياجاتهن.
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