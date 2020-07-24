السعودية اليوم / رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية



الدمام 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

رفع معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش نيابة عن الجامعة ومنسوبيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

ودعا معاليه المولى - عز وجل - في هذه الأيام المباركة أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يمد بعمره، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، والرخاء والتطور في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من كل مكروه.

// انتهى //

13:23ت م

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الدمام 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسرفع معالي رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل الدكتور عبدالله بن محمد الربيش نيابة عن الجامعة ومنسوبيها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وللأسرة المالكة الكريمة، ولشعب المملكة، بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أُجريت لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله -.ودعا معاليه المولى - عز وجل - في هذه الأيام المباركة أن يديم على خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة والعافية، وأن يمد بعمره، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، والرخاء والتطور في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وأن يحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين والعالم أجمع من كل مكروه.// انتهى //13:23ت م0045

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