السعودية اليوم / كلية المجتمع بجامعة نجران تنفذ 633 فصلاً افتراضياً في الفصل الصيفي



نجران 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

نفذت كلية المجتمع بجامعة نجران خلال الفصل الصيفي 633 فصلاً افتراضياً، بمشاركة 22 عضواً من هيئة التدريس، و 578 طالباً وطالبة في 48 شعبة و 38 مقرراً .

وبلغ عدد الإعلانات التي بثتها الكلية 348 إعلاناً، و 86 تسجيلاً عبر الفيديو، فيما بلغ عدد المنتديات 33 منتدى، فيما بلغ عدد عناصر المحتوى الرقمي 492 محتوى، وبلغت عدد بنوك الأسئلة 173، فيما بلغ عدد الواجبات والتكليفات 75، وعدد الاختبارات 159 اختباراً.

وأوضح عميد كلية المجتمع الدكتور علي حكمي أن الخدمات الإلكترونية التي وفرتها الجامعة أسهمت في إنجاح الفصل الصيفي الذي أظهرت الإحصائيات تنوع تلك الخدمات والاستفادة منها من خلال الأرقام التي تضمنتها.

// انتهى //

13:21ت م

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