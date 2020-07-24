السعودية اليوم / أمانة جازان تنفذ جولات تفتيشية ورقابية على المنشآت الغذائية والمطاعم بمحافظة الدرب



الدرب 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الدرب أمس، جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية، والمطاعم بالمحافظة والقرى التابعة لها، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار

وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي، أن البلدية أغلقت خلال جولاتها الرقابية 112 محلاً تجارياً، وسجلت 740 مخالفة لمحلات لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إضافةً لمصادرة 2200 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك تم توجيه إنذارات لمحلات أخرى .

وأكد المهندس خرمي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على فترتين صباحية ومسائية، من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عن المخالفة بالاتصال على هاتف البلاغات رقم 940 .

// انتهى //

13:19ت م

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الدرب 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الدرب أمس، جولات تفتيشية ورقابية شملت عددًا من المنشآت الغذائية، والمطاعم بالمحافظة والقرى التابعة لها، وذلك ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية، للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحلات التجارية.وأوضح رئيس البلدية المهندس محمد بن محسن خرمي، أن البلدية أغلقت خلال جولاتها الرقابية 112 محلاً تجارياً، وسجلت 740 مخالفة لمحلات لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إضافةً لمصادرة 2200 كيلو جرامًا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك تم توجيه إنذارات لمحلات أخرى .وأكد المهندس خرمي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية على فترتين صباحية ومسائية، من خلال مراقبي البلدية، بهدف مراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع المواد الغذائية، داعياً جميع المواطنين والمقيمين للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عن المخالفة بالاتصال على هاتف البلاغات رقم 940 .// انتهى //13:19ت م0042

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