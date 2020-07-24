السعودية اليوم / السودان تسجل 65 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الخرطوم 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 65 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 11.302 إصابة ، فيا بلغ إجمالي الوفيات 715 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 5.855 حالة .

// انتهى //

13:17ت م

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الخرطوم 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية ، 65 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد .وأفادت وزارة الصحة السودانية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 11.302 إصابة ، فيا بلغ إجمالي الوفيات 715 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 5.855 حالة .// انتهى //13:17ت م0041

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