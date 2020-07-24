السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم "موهبة" يرفع التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنجاح العملية الجراحية



الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

رفع معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له وتكللت بالنجاح بفضل الله.

كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير

وقال معالي أمين عام "موهبة": إن فرحة أبناء المملكة بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وما عبروا عنه من مشاعر الحب والولاء والابتهال إلى الله تعالى أن يحفظه برعايته، يجسد روح التلاحم بين القيادة والشعب، داعياً الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالصحة والعافية، لمواصلة مسيرة الخير والنماء والنهضة الشاملة التي يشهدها الوطن الغالي في ظل قيادته الرشيدة.

// انتهى //

13:17ت م

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الرياض 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسرفع معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له وتكللت بالنجاح بفضل الله.كما هنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، والشعب السعودي الكريم بسلامة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله -.وقال معالي أمين عام "موهبة": إن فرحة أبناء المملكة بنجاح العملية الجراحية لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وما عبروا عنه من مشاعر الحب والولاء والابتهال إلى الله تعالى أن يحفظه برعايته، يجسد روح التلاحم بين القيادة والشعب، داعياً الله أن يمتع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالصحة والعافية، لمواصلة مسيرة الخير والنماء والنهضة الشاملة التي يشهدها الوطن الغالي في ظل قيادته الرشيدة.// انتهى //13:17ت م0040

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