

الرباط 3 ذو الحجة 1441 هـ موافق 24 يوليو 2020 م واس

تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو-، بالتعاون مع أمانة المنتدى العالمي التاسع للمياه، والمكتب المغربي للكهرباء والماء، اجتماعا افتراضيا حول موضوع "الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في العالم الإسلامي"، وذلك يوم الإثنين 27 من يوليو الجاري.

وأوضح بيان صادر عن الإيسيسكو اليوم، أن هذا الاجتماع سيعقد بمشاركة عدد من الدول الأعضاء في المنظمة، ومنظمات وجمعيات دولية، وخبراء ومتخصصين دوليين في مجال المياه بالعالم الإسلامي.

ويهدف الاجتماع إلى التحضير للمنتدى العالمي التاسع للمياه المقرر عقده في العاصمة السنغالية داكار العام المقبل، وضمان مشاركة واسعة ونشطة لمؤسسات ومنظمات دول العالم الإسلامي في أعماله.

كما سيتم بالمناسبة التوقيع على اتفاقية بين الإيسيسكو ووزارة المياه والتطهير بجمهورية السنغال للتعاون في تنظيم المنتدى العالمي التاسع للمياه السنة المقبلة بدكار.

//انتهى//

13:08ت م

0037





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الإيسيسكو تعقد اجتماعا افتراضيا حول الأمن المائي من أجل السلام والتنمية في العالم الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.