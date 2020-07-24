السعودية اليوم / روسيا تسجل 5811 إصابة جديدة بفيروس كورونا



موسكو 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 5.811 إصابة مؤكدة بفيروس

وأوضحت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 800.849 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.046 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 588.774 حالة .

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11:08ت م

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موسكو 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 5.811 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 154 حالة وفاة .وأوضحت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 800.849 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 130.046 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 588.774 حالة .// انتهى //11:08ت م0029

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