السعودية اليوم / المكسيك تسجل 8438 إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واس

سجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية ، 8.438 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 370.712 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.908 حالات وفاة .

// انتهى //

11:04ت م

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مكسيكو سيتي 03 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 24 يوليو 2020 م واسسجلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية ، 8.438 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 718 حالة وفاة .وأفادت وزارة الصحة المكسيكية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 370.712 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 41.908 حالات وفاة .// انتهى //11:04ت م0028

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