شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية الخبر" تتسلم شهادتين من منظمة الجودة النمساوية والان نبدء بالتفاصيل

حازت بلدية محافظة الخبر على شهادة الآيزو في إدارة الأزمات ISO22301:2012 من المنظمة النمساوية QUALITY AUSTRIA، كما حازت البلدية أيضا على شهاد IQNet العلمية لتميز إدارة البلدية في لاستمرارية الأعمال BCMS تقديم كافة الخدمات للمستفيدين وتحت أي ظرف.

والذي يمثل إقرار بأن بلدية محافظة الخبر بكافة منسوبيها تطبق المعايير الدولية في إدارة الأزمات، جاء ذلك خلال تسليم سفير المملكة العربية السعودية لدى النمسا صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، الشهادة من المنظمة النمساوية فيما يأتي حصول تلك الشهادة امتداداً لاعتمادات دولية سابقة، ونجاحات حققتها أمانة المنطقة الشرقية على المستوى المحلي والدولي في الجودة الإدارية والخدمية.

وبهذه المناسبة ثمن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير حرص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان سفير المملكة لدى النمسا على استلام الشهادة، منوها بتحقيق بلدية محافظة الخبر هذا الانجاز الفريد مما ساهم في حصولها على هذه الشهادة المعتمدة دوليا، مؤكدا حرص أمانة المنطقة الشرقية، وجميع بلدياتها على تطبيق أحدث النظم الإدارية وتقديم أفضل الخدمات، إضافة الى سعي الأمانة ضمن حزمة من المبادرات والبرامج التي أطلقتها مؤخراً لأن تكون المنطقة الشرقية ومحافظاتها رائدة في الجودة الإدارية والخدمية والارتقاء بالخدمات العامة خاصة أثناء الأزمات .

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وأضاف المهندس الجبير بأن بلدية الخبر حصدت شهادة الآيزو العالمية، من خلال التوجيهات والمتابعة الدائمة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، وكذلك دعم ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الاستاذ ماجد بن عبد الله الحقيل، الذي يشدد على ضرورة جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين من القطاع البلدي.

من جانبه أشار رئيس محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي ، الى أن منظمة الجودة النمساوية QUALITY AUSTRIA الجهة المانحة من مقرها بفيينا أصدرت شهاده الايزو للبلدية عقب نجاحها في مرحلة التدقيق وبعد أن جسدت بلدية الخبر المعنى الحقيقي لفن إدارة الأزمات واثبتت قدرتها على ضمان استمرارية تقديم خدماتها وواجبتها تجاه المجتمع بكفاءة عالية وجهوزية متكاملة خصوصاً في ظل جائحة كورونا الراهنة والذي يشهدها العالم أجمع، حيث تعاملت مع الحوادث المفاجئة عبر إعداد الخطط والتجهيزات المدروسة والمنسقة مسبقاً وتدريب كوادرها المؤهلة على جميع السيناريوهات وتوزيع الأدوار والمسؤوليات على موظفيها كلٌ حسب اختصاصه.

وأكد المهندس الزايدي أن حصول البلدية على هذه الشهادة جاء تحقيقا لأهداف البلدية المنبثقة من رؤية أمانة المنطقة الشرقية، التي تنص على جعل محافظة الخبر متميزة كغيرها من مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، تتوفر فيها كافة المقومات الحديثة ومتوافقة مع متطلبات الحياة، وأهدافها الخاصة بتقديم مختلف الخدمات البلدية المتميزة والسعي الدائم لتطويرها، وفقا لتطلعات القيادة الرشيدة بتطوير وتجويد الخدمات المقدمة، معداً الشهادة مصدر فخر واعتزاز منسوبي الأمانة وبلدية محافظة الخبر، التي بذلت خلال الفترة الماضية جهود في تقديم أفضل وأجود الخدمات .