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تحذير من أمطار وتدني الرؤية على نجران
حتى الساعة العاشرة مساءً
متابعات الخليج 365 - واس
نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران.
وبينت الهيئة أن الحالة تشمل محافظات يدمة، وحبونا، وثار، وبدر الجنوب، وتستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة العاشرة مساءً .
حالة الطقس اليوم
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل تمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.
حركة الرياح السطحية على البحار
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 -42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 16-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .
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