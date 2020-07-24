شكرا لقرائتكم مساعد رئيس الاستخبارات: مشاعر الفرح عمت الشعب بمناسبة سلامة الملك سلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-07-24 مساعد رئيس الاستخبارات: مشاعر الفرح عمت الشعب بمناسبة سلامة الملك سلمان متابعات الخليج 365 - واس رفع صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، خالص التهاني والتمنيات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له وتكللت بالنجاح ولله الحمد.

وقال سموه: “نحمد الله عز وجل على كريم عطائه وفضله على الشعب السعودي كافة بنجاح العملية الجراحية لمولاي خادم الحرمين الشريفين سائلين المولى أن يمده – حفظه الله – بالعمر المديد في موفور صحة وعافية وعزه وتمكين “.

ولفت سمو مساعد رئيس الاستخبارات العامة في تصريح صحفي النظر بهذه المناسبة إلى مشاعر الفرح والسرور التي عمت جميع أبناء الشعب السعودي بمناسبة سلامة المليك المفدى.



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