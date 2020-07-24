موقع تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي والتحقق من حالة المستفيد برقم الهوية الوطنية عام 1441

خدمة تحديث بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي هي أحد الخدمات الهامة التي يبحث عليها الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية، ويأتي اهتمام المواطنين بتحديث بيانات الضمان الاجتماعي بعد إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على أهمية تحديث بيانات المواطنين المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي المختلفة، وقد أكدت وزارة الموارد أن تحديث بيانات الضمان الاجتماعي يتم إلكترونياً عبر الموقع الإلكتروني التابع للوزارة دون الذهاب الي فروع الوزارة المختلفة، وذلك تسهيلاً على جميع المواطنين داخل المملكة، وتهدف وزارة الموارد من تحديث بيانات الضمان الاجتماعي للمستفيدين الي تحسين وتطوير الدعم المقدم للمواطنين، وضمان وصول دعم الضمان الاجتماعي لمستحقيه داخل المملكة العربية السعودية.

هدف تحديث بيانات مستفيدي خدمات الضمان الاجتماعي

تهدف وزارة الموارد البشرية من تحديث خدمات الضمان الاجتماعي، الي رفع جودة الخدمات التي يتم تقديمها من الوزارة وذلك لجميع برامج الدعم التي يستفيد منها المواطنين، كما يتم تحديث بيانات الضمان الاجتماعي لضمان وصول دعم الضمان الاجتماعي الي الأسر الأكثر احتياجاً والأقل دخلاً تطبيقاً لمبداً وصول الدعم لأصحاب الأولوية فقط، بالإضافة الي فتح قنوات إلكترونية سهلة من أجل سرعة الوصول الي المستفيد إلكترونياً دون الذهاب الي فروع الضمان الاجتماعي.

خطوات تحديث بيانات الضمان الاجتماعي للمستفيدين من برامج الضمان المختلفة

أعدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بعض الخطوات البسيطة التي يستطيع أي مواطن مستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي أن يقوم بتحديث وتجديد بيانات الضمان الاجتماعي: وتتم الخطوات كالتالي: