السعودية | مسؤول صحي يكشف الإجراءات المتّبعة مع لقادمين عبر جسر الملك فهد

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 10:54 صباحًا, 24 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أوضح مدير المراقبة الصحية بجسر الملك فهد الدكتور عبدالحكيم القحطاني، الإجراءات التي تنفذها وزارة الصحة خلال استقبال المواطنين القادمين من البحرين عبر جسر الملك فهد.

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