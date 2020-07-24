فيديو.. مناورات خطيرة لطائرة إيرانية كادت تصطدم بـ مقاتلتين أمريكيتين

2020-07-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

وثق مقطع فيديو مناورات خطيرة أقدمت عليها طائرة ركاب إيرانية بعد أن اعترضت مقاتلتان أمريكيتان من طراز F-15 مجالها في سماء سوريا؛ للتأكد من هويتها.

وتُظهر اللقطات تغير ارتفاع الطائرة الإيرانية وقيامها بهبوط حاد بعد اقتراب المقاتلتين الأميركيتين؛ لتجنب الاصطدام، وهو ما تسبب في إصابة عدد من الركاب.

وقال مصدر في المطار لشبكة رويترز إن الطائرة الإيرانية تابعة لشركة ماهان إير المملوكة للنظام الإيراني، وكانت متوجهة من طهران إلى لبنان، بينما أكد رئيس مطار بيروت أن جميع الركاب نزلوا من الطائرة وأصيب بعضهم بجروح طفيفة.

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وتأتي هذه المناورات الخطيرة وسط تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة في أعقاب مقتل الجنرال قاسم سليماني في يناير.

وأعدمت إيران محمود موسوي مجد، المترجم المتهم بكونه جاسوسًا أمريكيًا ساعد الولايات المتحدة في قتل سليماني في غارة بطائرة دون طيار، وفقًا للسلطة القضائية الإيرانية.

ماهان إير والقائمة السوداء:

وكانت الولايات المتحدة اتهمت شركة ماهان إير المدرجة في القائمة السوداء، بنقل أسلحة للميليشيات في سوريا، وهي تخضع للعقوبات أمريكية منذ عام 2011 بسبب دعمها لفيلق القدس الداعم للجماعات الإرهابية.

وسبق وأن قال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشن إن النظام الإيراني يستخدم ماهان إير لدعم نظام غير شرعي وفاسد في فنزويلا، تمامًا كما فعل لدعم المجموعات والميليشيات الإرهابية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

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