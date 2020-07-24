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تسيير رحلة دولية من جدة إلى لندن مباشرة
لنقل الرعايا البريطانيين الراغبين في زيارة بلادهم
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت القنصلية البريطانية في جدة عن تسيير رحلة مباشرة إلى لندن لنقل المواطنين البريطانيين الراغبين في زيارة بلادهم من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد.
وقال القنصل البريطاني في جدة سيف أشر، عبر تويتر ، إن الرحلة ستقلع يوم السبت الأول من أغسطس المقبل، وهي مخصصة لنقل المواطنين البريطانيين فقط داعيًا الراغبين في المغادرة لحجز مقاعدهم من خلال الدخول على موقع الخطوط السعودية الإلكتروني.
وكانت مصدر مسؤول في وزارة الداخلية صرح في وقت سابق أنه وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة، في إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم فقد قررت حكومة المملكة تعليق الرحلات الجوية الدولية للمسافرين – إلا في الحالات الاستثنائية – اعتبارًا من الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد 20 رجب 1441هجرية الموافق 15 مارس 2020 ميلادية.
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