الكويت تعلن تعافي 668 حالة من فيروس كورونا

2020-07-24

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، شفاء 668 حالة من فيروس كورونا المستجد.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم، أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 52.915 حالة، مؤكدة تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

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وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت أمس الخميس تسجيل 687 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة السابقة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 61872 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 421 حالة.

حالات الرعاية المركزة

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

ولفت السند إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 124 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9204 حالات.

الأخذ بسبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين

وبين أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ 3808 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 474808 فحوص.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

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