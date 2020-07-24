رئيس تويتر يطرح فكرة المقابل المالي للاشتراك بالمنصة

2020-07-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تستكشف منصة تويتر الطرق المحتملة لزيادة الإيرادات، بما في ذلك النظر في إمكانية توفير خاصية الاشتراك بمقابل مادي؛ للحصول على مميزات مختلفة داخل التطبيق.

وبحسب ما ورد كشف الرئيس التنفيذي جاك دورسي عن هذه الخطط خلال مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين؛ لمناقشة نتائج الربع الثاني المخيبة للآمال نسبيًا؛ حيث انخفضت عائدات الإعلانات بنسبة 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 562 مليون دولار.

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ومن جهة أخرى، كان سهم الشركة ارتفع في وقت سابق من هذا العام عندما كشفت تويتر أنها تعمل على بناء منصة أخرى باشتراك، أطلقت عليها اسم جريفون Gryphon، ولم تكشف الشركة تفاصيل عن منصتها المدفوعة الجديدة لكن ارتفاع أسهمها بنسبة 8% يؤكد اهتمام المستثمرين بالفكرة.

وأشار جاك دورسي في اجتماعه الأخير إلى أنه سيتم الكشف عن تفاصيل الاشتراك بمقابل مادي في الأشهر القادمة، ومن غير الواضح أيضًا في الوقت الحالي مقدار التكلفة التي قد ينتهي بها اشتراك تويتر Twitter.

وحتى الآن، تقدم منصة تويتر خدماتها مجانيًا، وتجني الأرباح عن طريق الإعلانات، لكن هذا القطاع تأثر بتداعيات جائحة كورونا والمقاطعة الإعلانية الأخيرة المرتبطة باحتجاجات العدالة العرقية في الولايات المتحدة.

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