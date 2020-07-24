شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. إجرءات «الصحة» لإستقبال العائدين من البحرين عبر جسر الملك فهد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اتخذت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عدة إجراءات وقائية أثناء استقبال السعوديين القادمين من البحرين .

وأكد الدكتور عبد الحكيم القحطاني مدير المراقبة الصحية بجسر الملك فهد ان أي قادممن مملكة البحرين تطبق عليه الإستراطات الصحية كالفحص والفرز البصري وقياس درجة الحرارة والسؤال عن أي اعراض من اعراض الجهاز التنفسي او ملاحظة اي ضيق تنفس ، وفقاً للعربية .

وأضاف انه إذا كان الفحص سليم ولا يعاني من أي اعراض يتم توقيعه على استمارة الحجر المنزلي واشتراط التزامه بالتعليمات الموجودة بها ، اما إذا كان يعاني من أي عرض يُحال إلى عيادات " تطمن " لعمل المسحة وإكمال الإجراءات اللازمة .